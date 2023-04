Nachgefragt bei den Stadtwerken Erfurt, will man davon nichts wissen. Der Gesetzgeber wisse um die Monopolsituation der Versorger, sagt der Geschäftsführer der Stadtwerketochter SWE Energie, Karel Schweng. Es sei per Verordnung verboten, dass die Versorger einseitig die Preise bestimmen. "Auf dieser Basis wird eine Preisänderungsklausel in die Verträge eingeführt, die dazu führt, dass die Preise zyklisch an neue Gegebenheiten angepasst und die Bedingungen auch ganz genau in sogenannten Preisformeln verklausuliert werden."

In anderen Worten: Ändert sich der Einkaufspreis für die Versorger, kann der Versorger die Kosten an die Verbraucher weitergeben – im Guten wie im Schlechten. Frank Viereckl, Sprecher der Leipziger Stadtwerke, erklärt, dass man Energie in verschiedenen Tranchen kaufe. "Und natürlich mussten wir auch im letzten Jahr Tranchen einkaufen, als die Preise sehr hoch waren." Man kaufe auch in diesem Jahr wieder an, für das nächste Jahr könnten die Preise daher wieder sinken. "Aber für dieses Jahr sind die Energiemengen eingekauft und die Preise geben wir auch an unsere Kunden weiter."



Beide Versorger weisen die Abzocke-Vorwürfe der Verbraucherzentralen entschieden von sich – in deren Fokus sie allerdings auch nicht stehen. Aus Mitteldeutschland ist bislang auch kein größeres Beschwerde-Aufkommen in Sachen Fernwärmepreise bekannt.