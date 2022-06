Das liege daran, dass es ein absolutes Überangebot an Veranstaltungen gebe und zum Teil drei Super-Events in der gleichen Stadt am gleichen Tag stattfinden, erklärt Michow.

Gerade kleine Orte sind aber abhängig von solchen Events. So steigt in Saalburg-Ebersdorf in Thüringen das Sonne-Mond-Sterne-Festival (SMS) – mit 40.000 Besuchern eine der größten Elektropartys Europas. Für den Ort ein großer Gewinn, sagt der amtierende Bürgermeister Allam Hanna: "Im Ort selber sind manche, die profitieren davon wirtschaftlich, also die Unternehmen im Ort. Ansonsten ist es für die Stadt selber eine gute Werbung. Also die Stadt ist durch das "SMS" in Europa, teilweise weltweit, bekannt geworden."