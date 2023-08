Full-Force-Marketingchef Tobias Zwiebel will deshalb nicht von Krise sprechen. "Vor einem Jahr hatten wir noch gemerkt, dass die Besuchenden Angst vor Corona als Krankheit hatten – das hat man auf jeden Fall nicht mehr."



Man habe auch im letzten Jahr gemerkt, dass durch Corona die Kosten gestiegen sind. Das habe man in diesem Jahr immer noch sehr gemerkt. "Und natürlich auch das Thema Energiekrise und Inflation merken wir in allen Bereichen", erzählt der Full-Force-Organisator, "Bei uns, wenn wir mit Dienstleistern zusammenarbeiten, sind die Preise teurer geworden. Und wir merken auch bei den Besuchenden, dass sich die Leute das genau überlegen, mach ich das oder mach ich's nicht." Es sei auf jeden Fall nicht einfacher geworden, sondern sei nochmal anders als zu Corona-Zeiten.



Über fehlende Künstlerinnen und Künstler können die Festivalmacher jedoch nicht klagen: Kendrick Lamar beim Splash, die Foo Fighters beim Rock am Ring, Muse beim Hurricane, Placebo beim Southside… Auch internationale Bands standen und stehen in diesem Jahr auf deutschen Festivalbühnen. Die Anzahl der auftretenden Acts blieb überall stabil.