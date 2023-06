Bei einem Brand im Freizeitpark Karls Erlebnis-Dorf in Elstal bei Berlin sind mehrere Menschen verletzt worden. Wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte, handelt es sich hauptsächlich um Rauchgasvergiftungen. Die Menschen seien in umliegende Krankenhäuser gebracht worden. Die genaue Zahl der Verletzten wurde nicht genannt.

Den Angaben zufolge sind mehrere Gebäude in dem Freizeitpark in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilte, soll das Feuer in einer Werkstatt ausgebrochen sein. Anschließend wurde der Park von den Beamten geräumt und Zufahrtswege zu dem Erlebnispark wurden gesperrt.