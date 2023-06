In Sankt Augustin in Nordrhein-Westfalen werden nach einem Großeinsatz zwei Feuerwehrleute vermisst. Wie Bürgermeister Max Leitterstorf mitteilte, handelt es sich um einen Mann und eine Frau. Die beiden Vermissten seien erfahrene Feuerwehrleute. Man müsse vom Schlimmsten ausgehen.

Großbrand in Sankt Augustin Bildrechte: dpa

Nach Angaben der Stadt war am Vormittag in einem Motorradladen mit angrenzender Werkstatt ein Feuer ausgebrochen. Mehr als 200 Einsatzkräfte seien an den Löscharbeiten beteiligt. Bei der großen Hitze seien elf Feuerwehrleute verletzt worden. Fünf von ihnen mussten den Angaben zufolge ins Krankenhaus gebracht worden.



Der Brandort lag in einer zentral gelegenen Straße mit Wohnhäusern und Geschäften. Anwohnerinnen und Anwohner wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Brandursache war zunächst unklar.