Wissenschaftliche Untersuchungen zum Thema gehen davon aus, dass die Zahl der tatsächlichen Fälle viel höher liegt. So gaben in einer 2020 veröffentlichten Studie der Universität Koblenz mehr als ein Drittel der ausschließlich in Rheinland-Pfalz befragten Rettungskräfte an, in den vergangenen zwölf Monaten im Einsatz Gewalt erlebt zu haben. Bei knapp drei Vierteln von diesen Fällen handelte es sich um psychische Gewalt wie Beschimpfungen, Drohungen, Erniedrigungen, beleidigende Gebärden sowie Anschreien. Bei zwei Drittel ging es auch um physische Gewalt wie Körperverletzung, sexuelle Nötigung, Freiheitsberaubung, Behinderung der Rettungsmaßnahme oder Sachbeschädigung.