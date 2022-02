Tag des Notrufs 112 Feuerwehren informieren und werben mit "Twitter-Gewitter"

Die Feuerwehren geben zum "Tag des Europäischen Notrufs 112" wieder Einblick in ihren Arbeitsallag. Sie berichten auf Twitter, Instagram, Facebook und Co. über Notfall-Einsätze, Abläufe hinter den Kulissen und kuriose Fälle. Dabei werben die Brandschützer in Mitteldeutschland unter dem Hashtag #112live auch in eigener Sache.