Es sei ein "technisches Versehen", dass die Gelder für die private Seenotrettung noch nicht im Entwurf des Haushaltsplans für 2024 stünden. So hatte das Auswärtige Amt dem Bericht der "Bild"-Zeitung widersprochen. Trotzdem wird schon länger diskutiert, ob es überhaupt staatliche Zahlungen an Seenotretter geben sollte.

Der innenpolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion in Sachsen-Anhalt, Chris Schulenburg sagt: Nein. "Ich kann nur davor warnen, dass der Staat sich daran beteiligt, das illegale Schleppergeschäft unter dem Deckmantel der Seenotrettung finanziell zu unterstützen. Denn was passiert denn in der Praxis? Schlepper und Flüchtlinge müssen nach dem Ablegen des Bootes nur den Notruf absetzen und eine mit deutschen Steuermitteln geförderte Fähre bringt sie direkt nach Europa. Und die Auswirkungen – insbesondere die finanziellen Auswirkungen – für den Bund, für die Bundesländer und für die Kommunen sind fatal."