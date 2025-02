Ostsee Strikte Nacktpflicht an Rostocker FKK-Stränden

Die Rostocker Bürgerschaft hat die Regeln für FKK-Strände an der Ostsee verschärft. In Warnemünde und Markgrafenheide sind bestimmte Strandabschnitte nur für unbekleidete Menschen vorgesehen. "Bekleidet zu baden oder ein Sonnenbad zu nehmen, ist nicht gestattet", heißt es in der von der Bürgschaft beschlossenen Satzungsänderung.