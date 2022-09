Alte Industriebrachen könnten entweder entsiegelt oder für neue Gewerbegebiete genutzt werden, statt diese auf der grünen Wiese zu errichten. Leerstehende Wohnungen in Ortskernen sollten saniert werden, statt am Ortsrand neue Wohnsiedlungen hochzuziehen. Städte könnten verdichten und in die Höhe statt in die Breite bauen.