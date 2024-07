Ein Hörer von MDR AKTUELL schildert folgende Situation: "Bei Ryanair ist es so: Man muss beim Check-in online die Personaldaten vom Reisepass oder Ausweis eingeben. Dann ist es so, dass man beim Boarden nochmal den Personalausweis vorzeigen muss." Bei einer anderen Fluggesellschaft ist das Ausweisdokument dem Hörer zufolge weder beim Boarding noch beim Check-in kontrolliert worden. Warum ist das so?