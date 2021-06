Zukunft des Fliegens Klimafreundlicher Fliegen mit Wasserstoffflugzeugen

So kurz vor den Sommerferien denken viele wieder darüber nach, in den Urlaub zu fliegen. Manche plagt dabei aber ein schlechtes Gewissen, da Fliegen als klimaschädlich gilt. Flugzeuge pusten Unmengen an CO2, Stickoxiden und Wasserdampf direkt in hohe Luftschichten. Doch es gibt Möglichkeiten das Fliegen klimafreundlicher zu gestalten.