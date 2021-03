Condor wolle ab Ende März dreimal täglich ab Leipzig/Halle direkt nach Mallorca fliegen, teilte die Sprecherin mit. Das Unternehmen habe Zusatzflüge eingeplant. Schon in wenigen Tagen will der Reisekonzern TUI an den Stränden die ersten Hotels wieder öffnen. Wer nach Mallorca will, braucht bei der Einreise ein negatives PCR-Testergebnis. Das darf nicht älter als drei Tage sein – und kann über 100 Euro kosten. Bei der Rückreise sind Quarantäne und Testpflicht aufgehoben.