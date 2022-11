So zum Beispiel die deutsche Lufthansa. Das Unternehmen teilt auf eine Anfrage von MDR AKTUELL schriftlich mit: "Das Korrigieren eines Namens ist bei Lufthansa-Flügen immer kostenfrei. Voraussetzung ist, dass die Person die gleiche bleibt. Bei Buchungen durch ein Reisebüro kann das Reisebüro bis zu zwei Buchstaben ändern. Bei Korrekturen von mehr als zwei Buchstaben muss dies durch ein Servicecenter der Lufthansa Group geschehen." Wenn bereits ein Ticket ausgestellt sei, müsse dieses nach Namenskorrektur umgeschrieben beziehungsweise neu ausgestellt werden.

Unterschieden werden muss auch, ob es sich um eine Namenskorrektur oder um eine Namensänderung handelt. Komplette Änderungen sind bei Airlines in der Regel überhaupt nicht möglich. So wollen die Fluggesellschaften Betrug verhindern.

Dieser Vorschlag ging 2014 an das Europaparlament zur ersten Lesung und an den EU-Rat. Unter anderem sollte das Wort "zumutbar" aus dem Änderungsvorschlag gestrichen werden. Bis heute gibt es in der Sache keine Entscheidung. Deshalb gilt weiterhin: Wer ein Flugticket buchen möchte, sollte beim Eintippen seines Namens lieber zweimal hinschauen. Das erspart später Ärger und mögliche Gebühren.