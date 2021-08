Wie die Kanzlerin ankündigte, wird das Kabinett das entsprechende Gesetz am kommenden Mittwoch beschließen. Der Bundestag werde dieses voraussichtlich in einer Sondersitzung am 25. August in erster Lesung beraten. Die Verabschiedung der Fluthilfen könnte dann in der für den 7. September vorgesehenen Sitzung erfolgen.