Der Bundestag hat den Weg für milliardenschwere Aufbauhilfen für die Opfer der verheerenden Überschwemmungen im Juli 2021 freigemacht. Parlamentarier der Fraktionen von CDU/CSU, SPD, FDP, Grünen und Linken stimmten einem Sondervermögen in Höhe von 30 Milliarden Euro zu, die AfD-Abgeordneten enthielten sich überwiegend. Allein in diesem Jahr hat sich der Bund verpflichtet, 16 Milliarden Euro einzuzahlen. Außerdem stimmten die Parlamentarier zu, bis Ende Januar 2022 die Pflicht zur Stellung eines Insolvenzantrags für Firmen auszusetzen, die wegen der Flut in finanzielle Not geraten sind.