In Oberbayern kam es nach schweren Unwettern zu Überschwemmungen und Erdrutschen. Im Landkreis Berchtesgadener Land wurde der Katastrophenfall ausgerufen. Die Kreisverwaltung bestätigte am Sonntagmorgen einen Todesfall im Zusammenhang mit der Flut. Der Bayerische Rundfunk berichtete über Erd- und Hangrutsche. In Berchtesgaden und Bischofswiesen mussten mehrere Häuser geräumt werden.

In den seit Tagen von einer Hochwasser-Katastrophe betroffenen Gebiete in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen ist auf mindestens 155 gestiegen. Das Polizeipräsidium in Koblenz teilte am Sonntag mit, dass allein im Kreis Ahrweiler in Rheinland-Pfalz mindestens 110 Menschen ums Leben gekommen seien. In Nordrhein-Westfalen waren bis zum Samstagabbend 45 Tote gezählt worden. Die Zahl könnte sich weiter erhöhen. Zahlreiche Menschen gelten weiterhin als vermisst. Bundeskanzlerin Angela Merkel und die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer besuchen heute das Dorf Schuld in der Eifel. Dort waren mehrere Häuser von den Wassermassen fortgerissen worden.