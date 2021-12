Hörer machen Programm Flutlicht im Fußballstadion: Abschaffen für den Klimaschutz?

Hauptinhalt

Autogase, Bratwurst, Bier – pro Bundesliga-Spieltag werden in Deutschland im Schnitt 7.800 Tonnen CO2 verbraucht. Ein Grund dafür: Viele Fußballfans reisen – teilweise quer durch Deutschland – mit dem Auto zum Spiel an. Unser Hörer Frank Weinert aus Großdeuben bei Böhlen vermutet einen weiteren Klimakiller: das Flutlicht in den Stadien. Aus seiner Sicht werden da ohne Not erhebliche Mengen elektrische Energie verbraucht. Er will wissen: Lassen sich Flutlichtspiele abschaffen?