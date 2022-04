Fracking ist in Deutschland eigentlich ein alter Hut. Viele wissen das nicht: Aber in der Bundesrepublik wird seit den Sechzigern erlaubterweise gefrackt – und zwar in sogenannten konventionellen Lagerstätten, wie Sand- oder Kalkstein. Die strittige Fracking-Variante ist die in unkonventionellen Lagerstätten wie Schiefer-, Ton-, Mergel-, und Kohleflözgestein.