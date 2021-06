Eine Familie beim Angeln. Bildrechte: dpa

In Sachsen-Anhalt gibt es auf einer Gesamtwasserfläche von 433 Quadratkilometern einen vielfältigen Fischbestand. Der Muldenstausee ist vor allem für seine Zander bekannt. Weitere bekannte Angelreviere sind der Geiseltalsee, der Landschaftssee Köckern und der Goitzschesee mit seinem Raubfischbestand. Im Südosten kann auch an der Saale geangelt werden, ebenso in der Elbe. An der Stadtgrenze zu Magdeburg hat der Biederitzer See gute Fischbestände.



In Thüringen sind die Bleilochtalsperre, der Stausee Hohenwarte oder die Talsperren Walsburg und Zeulenroda beliebte Angelreviere. Auch die Saale ist ein Angel-Hotspot und eignet sich an vielen Stellen fürs Fliegenfischen und Spinnangeln. Am Fluss Felda bei Frankenhain können Fliegenfischer Bach- und Regenbogenforellen, Äschen und teilweise auch Bachsaiblinge fangen.