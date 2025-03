An diese Brückenkonstruktion schließe ein Lärmschutztunnel ein, erklärt Fiedler weiter: "Die Brücke spannt in diesen Lärmschutztunnel ein und ganz zum Schluss gibt es dann hier noch eine krönende Glaseinhausung, die als Lärmschutz auf der Brücke dient. Sowas gibt es in der Form auch noch nicht so oft in Deutschland. Also, das sind schon sehr spannende und herausfordernde Sachen." Ihr zweites Großprojekt ist nicht minder anspruchsvoll – die Elbquerung der A 14 bei Wittenberge, ein paar hundert Kilometer nördlich an der Grenze zu Brandenburg.