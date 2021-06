Auch in Thüringen macht der Borkenkäfer den Wäldern zu schaffen. Allerdings ist er nach einem nassen Frühjahr dieses Jahr später dran . Damit haben Waldbesitzer eine bessere Chance, frisch befallene Bäume zu fällen. Laut Thüringenforst fanden die Forstexperten noch nie derart viele Borkenkäfer in den Fallen wie in diesem Frühjahr. Trotz regnerischem Wetter über Monate und aktuell gut wasserversorten Bäumen sei das "Potential für eine weitere Massenvermehrung des Borkenkäfers enorm", so Pressesprecher Horst Sproßmann auf MDR THÜRINGEN-Anfrage.

So seien in den Forstämtern Sonneberg und Schönbrunn in Südthüringen und in den Forstämtern Neuhaus und Saalfeld-Rudolstadt in Ostthüringen die "Schadholzmengen besorgniserregend hoch". Entlang der Kammlagen des mittleren Thüringer Waldes sei die Situation entspannter, so Sproßmann. In den Dürrejahren 2018 bis 2020 hätten sich die Borkenkäfer in den Thüringer Wäldern enorm vermehren können. Augenmerk bleibe deshalb auch in diesem Jahr, die Borkenkäfer "rigoros" zu bekämpfen.