Die Innenministerkonferenz hat am Montag beschlossen, dass Besitzer nicht umgetauschter alter Führerscheine zunächst nicht mit Strafen rechnen müssen. Denn für 1953- bis 1958-Geborene mit bis zum 31. Dezember 1998 ausgestellten Papierführerscheinen läuft die Umtauschfrist am 19. Januar 2022 ab. Um den Mehrbelastungen in den Behörden durch die Corona-Lage Rechnung zu tragen, wird die Umtauschfrist um sechs Monate verlängert.