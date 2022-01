Am 19. Januar 2022 läuft die erste Frist zum Umtausch der Papierführerscheine in einen EU-Führerschein in Plastikkarten-Format ab. Die Innenministerkonferenz will noch eine Rechtsänderung auf den Weg bringen, um die Umtauschfrist um ein halbes Jahr zu verlängern. Das ergab eine Anfrage der MDR-Wirtschaftsredaktion.