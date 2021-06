Zum Auftakt der Fußball-EM gibt es bundesweit nur noch wenige Kommunen mit einer Inzidenz über 50. Public Viewing wird damit zwar immer noch anders ablaufen als unter normalen Bedingungen – einiges ist aber inzwischen wieder möglich. Auch in Mitteldeutschland hat sich das Infektionsgeschehen deutlich entspannt: Die höchste Inzidenz hatte am Freitag der Unstrut-Hainich-Kreis in Thüringen mit 62 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Über der Marke von 35 lagen ansonsten nur noch Hildburghausen (49), Sonneberg (45) und Gotha (36).



Grundsätzlich darf die Gastronomie ihre Außenbereiche für Gäste öffnen, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz stabil unter 50 liegt. Bei schwankenden Werten zwischen 50 und 100 ist dafür ein tagesaktuelles negatives Covid-19-Testergebnis nötig. In einigen Regionen darf inzwischen auch wieder die Innengastronomie öffnen. Zudem sind bei einer Inzidenz unter 35 private Treffen von bis zu zehn Personen aus drei Haushalten erlaubt. Dabei gelten Paare als ein Haushalt, Kinder bis 14 Jahre sowie genesene und vollständig geimpfte Personen werden nicht mitgezählt.