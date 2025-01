Die Gewaltausbrüche sind selten spontan, das stellt auch der Fanforscher Professor Gunter A. Pilz fest. Hooligans verabredeten sich in sozialen Medien. Es handele sich fast immer um Männer, die – so beobachtet es Pilz – in der Gesellschaft häufig Misserfolgserlebnisse hätten: "Und wenn sie jemand anders zusammenschlagen, dann haben sie ein Erfolgserlebnis. Sie definieren sich und holen sich ihre Identität über körperliche Gewalt oder Angst, die sie an anderen produzieren."