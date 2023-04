Verschiedene Variationen mit Wärmepumpe

Die Sprecherin des Bundesverband Wärmepumpe sagt weiter: "In anderen Fällen kann es zum Beispiel sein, wenn man jetzt wirklich mit alten gusseisernen Radiatoren zu tun hat oder mit Heizkörpern, die von der Fläche her sehr klein sind, dass es unter Umständen empfehlenswert ist, einzelne Heizkörper auszutauschen, dass man einen kleineren gegen einen größeren Heizkörper austauscht, um eben so die Effizienz der Wärmepumpe zu steigern."

Auch Flächenheizungen an der Wand oder an der Decke können eine Alternative sein, wenn eine Fußbodenheizung nicht möglich ist. Oder eine Wärmepumpe für den Grundbedarf und eine zusätzliche Gasheizung, die an besonders kalten Tagen einspringt.