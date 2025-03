Kurz darauf habe Russland versucht, das Gazprom-Tochterunternehmen Germania zu schließen. Der Journalist Heiko Lohmann, der regelmäßig über den Gasmarkt berichtet, spricht von einem brutalen Versuch, die Gasversorgungssicherheit in Deutschland dramatisch in Gefahr zu bringen. "Das hat dafür gesorgt, dass das Bundeswirtschaftsministerium in einer beeindruckenden Nacht-und-Nebel-Aktion über ein Wochenende am 1. April der Gazprom-Export die Kontrolle über das Unternehmen entzogen hat und es unter staatliche Kontrolle gestellt hat."