Ein Drängelgitter am Albertplatz in Dresden. Bildrechte: MDR/Christine Reißing

Der Radverkehr werde nicht mitgedacht: "Und erst recht nicht so was wie Kinderanhänger an einem Fahrrad. Oder auch so was wie längere Lastenräder. Mit denen kommt man durch so ein Drängelgitter gar nicht durch. Und da muss man eigentlich ran. Also Drängelgitter müssen an und für sich komplett weg. Das muss anders lösbar sein."



Man sehe das ja auch in Fahrradnationen wie Holland. Da gebe es praktisch keine Drängelgitter. Regelwerke schrieben die allerdings an vielen Stellen vor. Das müsse das Eisenbahnbundesamt ändern, fordert Konrad Krause.