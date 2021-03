Experten warnen vor Panikmache

"Ein ganz normales Vorgehen", merkt Carsten Drebenstedt im Gespräch mit MDR AKTUELL an. Er ist Professor für Bergbau und Tagebau an der TU Bergakademie Freiberg und steht über die Universität auch im engen Kontakt mit der LMBV. Es gehöre zum Risikomanagement, solche Erscheinungen früh zu erkennen und zu prüfen. Doch "Naturveränderungen machen auch vor Tagebauen nicht halt“, so Drebenstedt.

Ähnlich äußert sich Jörg Frauenstein, der am Umweltbundesamt in Dessau für Bodenschutz zuständig ist. Qualitätsprobleme bei der baulichen Ausführung könnten zwar nie ganz ausgeschlossen werden, meist seien aber geotechnische Ereignisse der Hintergrund. Frauenstein, der auch im Steuerungs- und Budgetausschuss für Braunkohlesanierung sitzt, weist darauf hin, dass geschüttete Böden, also "überall wo die Bagger mal tätig waren" ein hoch komplexes System bilden. Man könne nie ganz ausschließen, dass Rutschungen, Setzungsfließen oder Sackungen auftreten.

Setzungsfließen Das Setzungsfließen ist eine Rutschung infolge einer spontanen Verflüssigung locker gelagerter, wassergesättigter, gleichförmiger, sandiger Kippen. Die spontane Verflüssigung wird durch ein Initial (z. Bsp. Erschütterung) ausgelöst, das zum Gefügezusammenbruch, Porenwasserdruckanstieg und Festigkeitsverlust im wassergesättigten Kippenboden führt. LMBV

"Nicht gerade toll, aber händelbar"

Grund zur Panik gibt es in solchen Fällen aber selten, meint Thomas Himmelsbach, Abteilungsleiter für Grundwasser und Boden bei der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR). Mit Blick auf den Leipziger Fall spricht er von einem lösbaren Problem. Die Böschungsdeformationen an der Leipziger Schleuse sind seines Erachtens "nicht gerade toll, aber händelbar". Himmelsbach hat langjährige Erfahrung im Bereich der Tagebausanierung und hat die Allgemeinverfügung des Landrats vom Landkreis Leipzig für MDR AKTUELL so interpretiert, dass es im Bereich der Schleuse wohl zu einer sogenannten Subrosion gekommen sei. In der Geologie wird damit die unterirdische Auslaugung und Verfrachtung von meist löslichem Gestein bezeichnet. Das zu reparieren sei für Geoingenieure "kein Hexenwerk", sondern ein "Standardverfahren". Grundsätzlich müsse man bei ehemaligen Tagebauen bedenken, es handelt sich im Gegensatz zu natürlichen Lagerungen um "zigfach umgelagertes Material, das immer anfälliger sei" für Ereignisse von außen.

Boden in Bewegung - vielfältige Gründe

Die genauen Ursachen für die Risse in der Leipziger Kanalschleuse werden jetzt von den Ingenieuren der LMBV untersucht. Grundsätzlich kommen verschiedene Ursachen infrage. So könnten etwa Schwankungen im Grundwasserstand aber auch Trockenheit im Sommer oder Frost im Winter zur Veränderung der Sedimente beitragen und so Deformationen auslösen, sagt Carsten Drebenstedt von der TU Bergakademie Freiberg.

Ob es zu Rutschungen kommt, hängt von der Teilchenzusammensetzung des Bodens ab und wie die Teilchen liegen. Prof. Dr. Carsten Drebenstedt TU Bergakademie Freiberg

Bei der Korngröße unterscheide man zwischen Ton, Schluff, Sand, Kies und Schotter. Dabei neige vor allem Feinsand zu Rutschungsereignissen, allerdings nur, "wenn er dominant vorkommt, die Körner rund sind" und der Sand "frei von bindingen Bestandteilen, gleichförmig und gleichkörnig" sei. Über Probenentnahmen kann das überprüft werden und anschließend die Rutschungen gestoppt werden.