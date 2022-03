Und doch richtet sich das Willkommenszentrum nicht an alle ukrainischen Flüchtlinge. Nur an die, die bereits eine Unterkunft haben und sich registrieren lassen wollen. Wer nicht weiß, wo er bleiben soll, muss in die Erstaufnahmeeinrichtung des Freistaats in den Leipziger Norden. All das muss man wissen. In einem fremden Land. Mit einer fremden Sprache. Vieles ist unklar und vieles sorgt für Verwirrung.