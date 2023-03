In Karlsruhe hat die Polizei nach mehreren Stunden eine Geiselnahme offenbar unblutig beendet. Wie die Polizei am Freitagabend mitteilte, stürmten Einsatzkräfte die Apotheke und nahmen einen Tatverdächtigen fest. Nach ersten Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Das Gebäude wurde anschließend durchsucht.

Der Geiselnehmer hatte am Nachmittag in einer Apotheke in der Südweststadt mehrere Menschen in seine Gewalt gebracht. Zu möglichen Forderungen machte die Polizei zunächst keine Angaben. Medienberichten, wonach es um eine Lösegeldforderung ging, kommentierte sie nicht.