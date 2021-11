Müllentsorgung Kein Engpass bei Gelben Säcken in Mitteldeutschland

Verpackungsmüll wird entweder in der Gelben Tonne oder dem Gelben Sack gesammelt. Dabei handelt es sich um einen dünnen, durchsichtigen Plastiksack. Dieser Sack ist jetzt in einigen Kommunen in Deutschland Mangelware. In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen gibt es allerdings keine Engpässe an Gelben Säcken.