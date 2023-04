Denn bitter signalisiere uns: giftig oder gar gefährlich. Deshalb verändere man bewusst diese Bitterstoffe, sagt Lehmann. "Allerdings ist es oft so, dass sich gar nicht der Zuckergehalt verändert, sondern dass die Bitterstoffe fehlen, auf jeden Fall reduziert werden, oder auch Fruchtsäuren reduziert werden." So habe zum Beispiel eine grüne Paprika nur etwa halb so viel Süße im Sinne von Saccharose wie Haushaltszucker, Glucose und Fructose – von allem etwa die Hälfte einer roten Paprika. "Rote Paprika ist reif, grüne Paprika ist unreif", sagt die Forscherin.