Genesenenstatus verkürzt Neue Genesenen-Regelung: Was gilt bei bereits gebuchten Reisen und Veranstaltungen?

Hauptinhalt

Seit knapp zwei Wochen gelten Menschen in Deutschland nur noch dann als genesen, wenn ihre Infektion maximal 90 Tage her ist – und nicht mehr sechs Monate wie bisher und wie in den meisten anderen europäischen Ländern. Das hat auch für unseren Hörer Oliver Lindner aus Rötha direkte Folgen: In der Annahme, noch als genesen zu gelten, hatte er eine Reise und zwei Konzerte gebucht. Die kann er nun nicht mehr antreten. Wer kommt für die entstandenen Kosten auf?