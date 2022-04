Diese Folien sind kein Problem für Abwässer, im Gegenteil, sagt Heiko Schulze Leiter des Betriebslabors bei den Leipziger Wasserwerken, die die Kläranlagen in Leipzig betreiben: "Also für uns ist eigentlich sogar ein Beitrag dafür, dass eben kein Mikroplastik ins Abwasser gelangt, weil, die Folien aus Polyvinyl-Alkohol lösen sich tatsächlich total auf. Und die Bakterien wandeln diese dann letztlich in CO2 und Wasser um. Damit bleibt also von den Folien nichts übrig." Damit wird vermieden, dass Mikroplastik in die Umwelt gelangt.