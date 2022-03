Wenn Kunden nicht bis zu einem Mindestfüllstand Gas einspeisen, sollen sie das Recht zur Nutzung verlieren, so steht es in einem Eckpunktepapier der Bundesregierung zum Gesetz. Nachvollziehbar in der aktuellen Situation, sagt Sebastian Bleschke von der INES. Trotzdem sieht er das Gesetzesvorhaben kritisch. Er glaubt, dass das dazu führe, dass die Kunden von vornherein weniger Kapazität kaufen: "Das sehen wir jetzt auch ganz konkret an Gesprächen mit den Speicherkunden, wenn sie den Marktakteuren Vorgaben machen, die nicht wasserdicht sind. Wenn sie Speicherkunden verpflichten, einen Mindestfüllstand vorzugeben, dann produzieren sie in dem Fall ein Verhalten, das kontraproduktiv ist."