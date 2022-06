130 Behandlungsfehler waren besonders schwer. Bildrechte: dpa

Die Statistik zeigte aber auch, dass im Großteil (fast 72 Prozent) der untersuchten Verdachtsfälle kein Behandlungsfehler festgestellt werden konnte.



Handlungsbedarf sieht Gronemeyer vor allem in den 130 "Never Events". So werden besonders heftige Behandlungsfehler bezeichnet, etwa wenn versehentlich das gesunde Knie operiert oder OP-Besteck im Körper vergessen wurde.