Disclaimer und Hilfe Im folgenden Artikel geht es um Gewalt gegen Frauen und Männer in Partnerschaften.



Sie erfahren selbst Gewalt durch Ihren Partner oder Ihre Partnerin? Dann können Sie sich an folgende Stellen widmen:



Das bundesweite Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen" bietet unter der Telefonnummer 0 8000 116 016 rund um die Uhr, anonym und in 18 Sprachen Beratung und Vermittlung in das örtliche Hilfesystem an.



Auch das Hilfetelefon des Weißen Ringes bietet unter 116 006 kostenfrei und anonym Hilfe an. Erreichbar jeden Tag von 7 bis 22 Uhr.