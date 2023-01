Im Jahr 2022 haben mehr Patientinnen und Patienten eine Gewebespende erhalten als je zuvor, darunter Augenhornhäute, Herzklappen, Blutgefäße und Amnionmembranen. 3.070 Menschen spendeten Gewebe - ein neuer Rekord, wie die Deutsche Gesellschaft für Gewebetransplantation (DGFG) am Sonntag in Hannover mitteilte.

Trotz steigender Zahlen herrsche in Deutschland aber noch immer ein Mangel an Gewebe, so die Transplantations-Gesellschaft. So konnten nur 144 Herzklappen zur Transplantation vermittelt werden, zehn weniger als im Vorjahr. "Bei mehr als 300 Anfragen für eine Herzklappe ist das bedeutend zu wenig", mahnte DGFG-Geschäftsführer Martin Börgel. Gerade junge Patientinnen und Patienten seien auf humane Herzklappen angewiesen, die mitwachsen könnten und keine blutverdünnenden Medikamente erforderten. Börgel appellierte an die Kliniken, entsprechende Spenden auszubauen.