Bildrechte: picture alliance/dpa | Patrick Pleul

Wetter zum Ostersonntag Starke Gewitter in Thüringen, Harz und Vogtland erwartet

Hauptinhalt

20. April 2025, 11:18 Uhr

In Teilen Deutschlands drohen am Ostersonntag starke Gewitter. In Mitteldeutschland sollen sie am frühen Abend beginnen. Es empfiehlt sich also, einen Regenschirm zur Osterfeier einzupacken.