DDR-Erfindung noch heute nützlich Bruchsicheres Glas wird weiterentwickelt

Unkaputtbares Glas wurde einst entwickelt, weil Ressourcen fehlten. Heute kann es dazu beitragen, Ressourcen zu schonen. Mehrere Unternehmen versuchen gerade parallel, die Idee weiterzuentwickeln. Die "Superfestgläser" wurden in den 1980er-Jahren in der DDR erfunden. Der VEB Sachsenglas Schwepnitz in der Westlausitz stellte sie in mehreren Formen und Größen her.

Die Gläser wurden dank eines chemischen Verfahrens, das in einem Bad aus geschmolzenen Salz abläuft, verfestigt. Dort findet ein Austausch zwischen den kleineren Natrium-Ionen des Glases und den größeren Kalium-Ionen der Flüssigkeit statt. Die Kalium-Ionen lagern sich im Glas ein und erzeugen so Oberflächenspannung. Das wiederum sorgt dafür, dass das Glas besonders fest wird. Bis zu 36 Stunden und unter Temperaturen von mehreren hundert Grad wird jede Gläser-Charge behandelt. Trotzdem werden fast 120 Millionen Gläser bis zum Produktionsende 1990 in Schwepnitz hergestellt.

Das Aus für die Superfestserie kam mit der Wende. Ein Glas, das nicht so schnell zerbricht, ist für die Glasindustrie in der Marktwirtschaft kein gutes Geschäft. Das Unternehmen wurde 2000 aufgelöst.

An der Bergakademie Freiberg forschte Martin Groß jahrelang dazu. Er hat ein schnelleres Verfahren entwickelt, dass auf den DDR-Superfestgläsern beruht. Darüber berichtete das MDR-Erfinderformat "Einfach Genial" im Februar. "Aus Gründen der Geheimhaltung kann ich nicht in die Details zu unserem Verfahren gehen. Aber unser Verfahren ist deshalb so viel schneller als das Verfahren von den Superfestgläsern der DDR, weil wir in den Vorwärmprozess eingreifen und dort die Prozessführung verändern", erläutert Glastechnologe Martin Groß.