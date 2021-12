In weiten Teilen Mitteldeutschlands ist es auf Straßen und Gehwegen gefährlich glatt. In der Nacht ist in einigen Regionen Regen gefallen und auf dem kalten Boden gefroren. Laut Deutschem Wetterdienst muss bei mäßigem Frost bis in den Vormittag hinein mit Niederschlägen und Glätte gerechnet werden.

Weite Teile Deutschlands betroffen

Betroffen sind ganz Thüringen, weite Teile Sachsens sowie Sachsen-Anhalt südlich von Magdeburg. Der DWD warnte, es seien erhebliche Behinderungen im Straßen- und Schienenverkehr möglich. Die Autobahnpolizeien in Leipzig und am Hermsdorfer Kreuz in Thüringen erklärten MDR AKTUELL, der Winterdienst sei pausenlos im Einsatz und lauge die Fahrbahnen.