Der Hauptpreis des Festivals ist am Abend an die französische Regisseurin Justine Triet für ihren Film "Anatomy of a Fall" gegangen. Bildrechte: dpa In Cannes sind die Gewinner des Filmfestivals ausgezeichnet worden. Der Hauptpreis des Festivals ist am Samstagabend an die französische Regisseurin Justine Triet für ihren Film "Anatomy of a Fall" gegangen. Die Filmemacherin gewann damit als dritte Frau überhaupt für ihren Film die Goldene Palme.

Wim Wenders gewinnt Preis der Ökumenischen Jury Cannes

Der deutsche Regisseur Wim Wenders hat den Preis der Ökumenischen Jury in Cannes für seinen Film "Perfect Days" gewonnen. Das in Japan spielende Drama sei ein "Juwel mit vielen poetischen Qualitäten", begründete die Jury am Samstag ihre Wahl.

Der japanische Schauspieler Koji Yakusho, der die Hauptrolle verkörpert, hat den Preis als bester Schauspieler gewonnen. Bildrechte: dpa Wenders' Film erzählt vom japanischen Toilettenreiniger Hirayama, der in seinem einfachen und strukturiertem Leben sein Glück findet. "Perfect Days" zeige eine "kraftvolle Erzählung über Hoffnung, Schönheit und Verklärung unseres täglichen Lebens", so die Jury. Der japanische Schauspieler Koji Yakusho, der die Hauptrolle verkörpert, gewann den Preis als bester Schauspieler.

Filme mit Thüringerin Sandra Hüller gewinnen Preise in Cannes

Merve Dizdar ist als beste weibliche Schaupspielerin für "About Dry Grasses" von Nuri Bilge Ceylan ausgezeichnet worden. Bildrechte: dpa Hohe Erwartungen gab es im Vorfeld für die gebürtige Thüringerin Sandra Hüller. Die deutsche Schauspielerin hatte gleich zwei Chancen den Preis für die beste Schauspielerin zu gewinnen, weil sie in zwei Filmen im Wettbewerb mitspielte.



In Jonathan Glazers Film "The Zone of Interest" verkörpert Hüller Hedwig Höß die Ehefrau des Lagerkommandanten von Auschwitz Rudolpf Höß. In dem Film "Anatomy of a Fall" von Justine Triet spielt sie eine Witwe, die des Mordes an ihrem Ehemann angeklagt ist. Doch am Ende ging der Preis an die türkische Schauspielerin Merve Dizdar für ihre Rolle in "About Dry Grasses".

Beide Filme mit Hüller in der Hauptrolle wurden mit den wichtigsten Preisen in Cannes geehrt. Triets Film wurde mit der Goldenen Palme - dem Hauptpreis - der Filmfestspiele ausgezeichnet. Der Film "The Zone of Interest" von Glazer wurde mit dem Großen Preis der Jury, der zweitwichtigsten Auszeichnung des Festivals, geehrt.

Hollywood-Stars bei den Filmfestspielen in Cannes

Wie in jedem Jahr besuchten auch dieses Mal zahlreiche Hollywood-Stars die Filmfestspiele in Cannes. Unter anderem präsentierten die Regisseure Wes Anderson und Martin Scorsese ihre Filme als Weltpremieren. Der 80-jährige Harrison Ford zeigte mit Regisseur James Mangold den fünften Teil der Indiana Jones-Reihe. Außerdem gab es einer Rekordzahl von sieben Filmemacherinnen im Wettbewerb.

Das international besetzte Auswahlgremium bestand in diesem Jahr aus Anne-Laure Filhol und Katia Margerie (beide Frankreich), Alberto V. Ramos Ruiz (Kuba), Joel Ruml (Tschechien) sowie Jane Stranz (England). Das Festival fand dieses Jahr zum 76. Mal statt.