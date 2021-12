Regionale Variationen in den Top Ten

All das hat auch die Menschen in Mitteldeutschland interessiert. Für den MDR hat Google Deutschland die Suchtrends für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ausgewertet. Auch dort stand die EM an erster Stelle. In den Top Ten tauchen aber auch regionale Besonderheiten auf.

Hannah Samland zufolge suchte Sachsen offenbar vermehrt nach RB Leipzig, während in Sachsen-Anhalt die Handball-WM sehr gefragt war und Suchen zur Landtagswahl gestellt wurden. In Thüringen hingegen war, wie Hannah Samland sagt, ein größeres Suchinteresse für die WhatsApp-Störung vorhanden, aber auch für Formel1. WhatsApp und andere Dienste des Facebook-Konzerns Meta waren Anfang Oktober für mehrere Stunden ausgefallen.

In Mitteldeutschland standen außerdem die dritte Fußball-Liga und die Olympischen Spiele in Tokio in den Top 10 der Suchtrends.

Politiker im Trend: Laschet ganz vorn

Deutschlandweit taucht als Promi Alec Baldwin weit vorn auf, aus dessen Pistole sich bei einem Filmdreh ein Schuss löste, der eine Frau tötete. Auch Gil Ofarim taucht in der Promiauswertung auf, was vermutlich mit den Antisemitismus-Vorwürfen nach einem Vorfall in einem Leipziger Hotel zusammenhängt.