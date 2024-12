Quiz-Shows, Mäntel und Shirin David

Bei manchen Fragen kommt aber auch Google Deutschland-Sprecherin Samland ins Schwimmen: "Das sind häufig Fragen, die in Quiz-Shows auftauchen. Dieses Jahr war es zum Beispiel die Frage: Was ist eine Cauda? Ehrlicherweise, ich hätte auch nicht spontan die Antwort gehabt." Eine Cauda nennt man den kleinen Strich am Buchstaben Q rechts unten.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Karl-Josef Hildenbrand Die Suchfragen oder einzelne Wörter werden bei Google mittlerweile nicht nur eingetippt, sondern auch eingesprochen. Auch mit der Smartphone-Kamera wird gesucht – wenn jemand zum Beispiel einen schönen Mantel sieht und nach dem Preis sucht. Die Deutschen suchen auch nach den Texten bekannter Lieder oder summen eine Melodie und fragen Google so nach dem Lied – an der Spitze war dabei 2024 Shirin David mit "Bauch, Beine, Po".

Mitteldeutschland googelte nach Fußball- und Handball-EM

Für den MDR hat Google auch die Suchtrends für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ausgewertet. "Auch in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen stehen Sport und Politik im Fokus. Mit Fußball-EM und Handball-EM auf Platz 1 und 2. Auf Platz 3 gibt es leichte Unterschiede. In Sachsen zeigt sich hier ein lokales Ereignis: der Einsturz der Carola-Brücke in Dresden."