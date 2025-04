Es überrascht kaum: Vom sogenannten Abflämmen hält man beim Naturschutzbund Thüringen nichts. Auch wenn Rainer Hanke vom NABU versteht, was sich ein Gartenbesitzer davon verspricht: "Man will es loswerden: Man ist der Meinung, man ermöglicht dem Jungbewuchs ein besseres Durchdringen durch diese Matte, die sich da im Laufe des Herbstes, des Winters gebildet hat."

Das klappt durchaus, aber zu einem hohen Preis für die Umwelt. Rainer Hanke denkt dabei zum einen an Tiere, die ihren Lebensraum am Boden oder darunter haben – wie Blindschleichen, Mäuse oder Igel. Aber auch die Menschen in der Nähe würden mehr abkriegen, als ihnen lieb sein könne: "Das Verbrennen passiert meistens unter Sauerstoffmangel. Und es ist keine hundertprozentige Verbrennung: Es werden Reste in die Luft entlassen – das kannten wir früher auch noch nicht, dieses schöne Wort 'Feinstaub'. Das Problem ist man damit nicht los, man hat es dann nur in die Luft abgegeben."