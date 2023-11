Bildrechte: IMAGO / imagebroker

Infektionskrankheiten Ärzte empfehlen Grippeimpfung für Kinder und Jugendliche

Hauptinhalt

03. November 2023, 05:00 Uhr

Kinder- und Jugendärzte aus Mitteldeutschland sprechen sich für Grippeimpfungen von Kindern aus. Anders als die Ständige Impfkommission des Bundes empfiehlt die Impfkommission in Sachsen die Grippeimpfung für Menschen in Gemeinschaftseinrichtungen, also auch für Kita-Kinder. Die Impfkommission in Sachsen-Anhalt empfiehlt Grippeimpfungen ab dem sechsten Lebensmonat. Ähnlich sieht es in Thüringen aus.