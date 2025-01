Die Entwicklung gebe aber keinen Grund zur Sorge, sagt RKI-Sprecherin Susanne Glasmacher: "Wir sind noch nicht mitten in der Grippewelle, die Grippewelle hat gerade begonnen. Wir haben üblicherweise bei einer Grippewelle eine Dauer von 10 bis 14 Wochen. Für Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt haben wir in der vergangenen Woche knapp 2.200 labordiagnostisch bestätigte Erkrankungen registriert. Das ist keine Zahl, die in irgendeiner Weise auffällig ist."