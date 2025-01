Am Freitag hat die Agrarmesse "Grüne Woche" begonnen. An den kommenden zehn Tagen erwarten die Veranstalter gut 300.000 Menschen auf dem Berliner Messegelände. Sie können internationale und regionale Spezialitäten von 1.400 Ausstellern aus 60 Ländern probieren. Aus Mitteldeutschland beteiligen sich in diesem Jahr knapp 200 Unternehmen und Vereine an der Messe.